Paulo Futre revela conversa e conselho que deu a João Félix nos últimos dias

Nome mítico da história do At. Madrid, Paulo Futre saiu esta noite em defesa de Diego Simeone, considerando que, como "mito" do clube, o argentino não pode ser tocado. No programa El Larguero, da Cadena SER, o antigo avançado português abordou ainda a situação de João Félix e revelou até uma recente conversa com o compatriota."Hoje estamos todos chateados... Mas o 'Cholo' é um mito. Claro que podia ter metido o João antes, mas o Cholo comete erros como todos. Há dois dias disse ao João, não sabendo o que vai acontecer em janeiro, mas 'até janeiro tens de dar tudo'. Depois veremos o que acontece", disse o antigo avançado português, que em seguida voltou a expressar apoio a Simeone: "Continua, porque contigo vamos conquistar a Champions".