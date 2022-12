Ponferradina de Heriberto faz o Atlético suar

O Atlético de Madrid precisou de suar para vencer (4-2) um particular frente ao Ponferradina. Sem João Félix do lado colchonero, foi outro português a brilhar. Heriberto Tavares bisou (31’ e 55’), dando vantagem à equipa do 2º escalão. Contudo, esta foi anulada em dez minutos por Reinildo (76’), Alberto Moreno (80’) e Martín (83’ e 86’).

Em Espanha continua a especulação sobre o futuro de Félix. Desta vez foi o ‘As’ a garantir que o Man. United está na corrida pelo português, que há dias foi colocado pela ‘Marca’ na rota do Arsenal.