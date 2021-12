Presidente do At. Madrid coloca ponto final na especulação: «João Félix é intransferível»

A abertura do mercado de inverno está quase aí e, tal como nos últimos tempos, sempre que esta data se aproxima um dos nomes mais falados é o de João Félix. Continua sem convencer no At. Madrid e o seu futuro mantém-se no ar, mas nos colchoneros a ideia é clara: o português não sai. A garantia foi dada por Enrique Cerezo, em entrevista ao programa El Larguero, da Cadena SER."É um jogador magnífico, não creio que queira sair. Tem um contrato muito longo com o Atlético Madrid", começou por lembrar o líder dos colchoneros, respondendo depois à questão sobre se o clube o deixaria sair caso surgisse uma oferta: "Não. Para nós é intransferível. Acreditamos e apostamos nele como apostámos no Agüero na sua altura. Veio para cá com 18 anos, a mesma idade que tinha João Félix e veja que fez 7 anos magníficos connosco".