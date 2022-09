Presidente do At. Madrid em modo 'deixem jogar o João Félix': «Não pode valer tudo»

Enrique Cerezo, presidente do Atlético Madrid, elogiou João Félix numa entrevista ao jornal 'As', considerando que no campeonato espanhol o português, pela sua qualidade, é vítima de muitas faltas que não são sancionadas."É o jogador que sofre mais faltas. Muitas vezes nem as apitam... É um enorme jogador, com muitíssima qualidade, e os adversários sabem que têm de o parar antes que se vire e arranque em velocidade. Penso que não se deve permitir que seja travado de qualquer maneira, não pode valer tudo", explicou o líder dos colchoneros."No outro dia vimos vários amarelos, mas o Morata e o João foram travados continuamente em falta e não marcaram nada. O Álvaro [Morata] ainda viu um amarelo por se queixar das faltas! Não me parece normal que acabemos a jogar com nove porque os nossos avançados estão mais tempo no chão do que de pé pelas faltas que lhes fazem. Penso que os árbitros deviam ter isto em conta e proteger mais os futebolistas que tentam jogar e que são travados desta forma", acrescentou.Questionado sobre se este será o ano de João Félix, Cerezo explica: "O João é um jogador muito importante para o Atlético Madrid. Fez jogos lesionado, esteve sempre disposto a ajudar a equipa. Neste tipo de situações vê-se o nível de comprometimento do jogador e no caso do João é máximo. Tem um talento que se destaca, ele quer triunfar no Atlético Madrid e estou certo que vai dar muitas alegrias aos adeptos 'rojiblancos'."