Presidente do Atlético Madrid deixa elogios a João Félix: «Vai ser um dos melhores esta época»

Enrique Cerezo, presidente do Atlético Madrid, deixou elogios a João Félix e mostrou grande confiança no internacional português, à margem de um evento relativo à Fundação Atlético Madrid.





"O João [Félix] está cada vez melhor e vai ser um dos melhores jogadores que o Atlético Madrid vai ter esta época", vincou, ao 'AS', o dirigente máximo dos colchoneros, que também deixou elogios a Griezmann, ele que regressou ao emblema da capital espanhola este verão."É um jogador magnífico e é por isso que voltou. Tivemos uma experiência maravilhosa com ele nos últimos anos, depois esteve duas épocas fora, agora voltou e precisa que lhe demos confiança para voltar a ser o jogador que era", realçou Cerezo, que se mostrou ainda tranquilo quanto à renovação de contrato com Jan Oblak."Levará o seu tempo. Quando estiver finalizada será comunicada", finalizou.