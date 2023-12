Presidente do Atlético Madrid: «Digo que João Félix é o melhor da Europa porque o é...»

"¿Joao Félix? El mejor del mundo".



Enrique Cerezo, presidente do Atlético Madrid, liderou a comitiva dos colchoneros para o jogo desta noite frente ao Barcelona (20h) e, à imprensa espanhola, assumiu que espera um duelo "interessante" e voltou a falar sobre João Félix "[Félix] É um jogador que está cedido ao Barcelona pelo At. Madrid. Desejamos-lhe o melhor, é um dos melhores futebolistas da Europa e está a jogar pelo Barcelona. Se eles não o quiserem o ano que vem, voltará a ser jogador do Atlético. É simples assim. Digo que é o melhor da Europa porque o é", começou por referir.E prosseguiu, abordando um possível golo do internacional português esta noite: "São coisas com as quais temos de lidar em jogos de futebol. Todos os jogadores que marcam um golo querem celebrar, seja com que equipa for. Parece-me fenomenalmente bem que celebrem. Há algum problema? Não o deveriam fazer? Vais tirar a alegria a uma pessoa que vence? Claro que não. Será um jogo muito interessante. Vamos tentar ganhar a uma grande equipa, candidata ao título da LaLiga. Será uma grande partida e, quantos mais golos, melhor", rematou.Refira-se que o Barcelona, 4.º colocado da LaLiga com 31 pontos, recebe o Atlético Madrid, 3.º com os mesmos 31 (mas menos um jogo), esta noite, pelas 20 horas.