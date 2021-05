Presidente do Atlético Madrid não deixa sair João Félix mas abre a porta a Griezmann

Enrique Cerezo, presidente do Atlético Madrid, confessou em declarações à rádio Cadena SER que gostava de ter Antoine Griezmann de novo no Wanda Metropolitano. O Barcelona, que pagou 100 milhões de euros pelo passe do francês em 2019, pondera deixá-lo sair, dado o seu fraco rendimento esta época e o elevado salário que aufere.





"Qualquer equipa ficaria 'louca' por ter o Griezmann. É um jogador magnífico, oxalá pudéssemos recuperá-lo, mas não creio que o Barcelona queira vendê-lo. Está na elite. Fez temporadas magníficas aqui e consagrou-se no Atlético", explicou Cerezo.O líder dos colchoneros falou também de João Félix e garantiu que o português não vai deixar o clube. "Não há nenhuma hipótese de isso acontecer. Tem de se adaptar. No dia em que 'arranque' será um dos mais importantes do planeta futebol. Os jogadores não são máquinas, têm dias bons e dias maus. Vai dar muitas tardes de glória a este clube", afiançou Cerezo.