PSG rejeita João Félix

João Félix terá sido proposto por Jorge Mendes ao PSG mas o campeão francês declinou a hipótese de contratar o internacional português. A informação é revelada pelo 'L'Équipe', que acrescenta que o clube parisiense olha neste momento para outros alvos com maior 'apetite', comparativamente com o jogador do Atlético Madrid. De resto, a 8 de julho,já tinha dado conta de que este não é um dossiê prioritário para o PSG , que quer definir as situações de Neymar e Mbappé com urgência.Fecha-se, assim, mais uma porta para Félix, que via o Barcelona como outra solução mas que, dadas as dificuldades financeiras do emblema catalão, dificilmente se concretizará. O 'AS' sublinha mesmo que este é um "sonho impossível" por agora.Mantém-se, desta forma, o sonho do Benfica em ainda poder vir a contar com João Félix neste verão, pois a continuidade no Atlético Madrid afigura-se como altamente improvável.