Regresso de Griezmann complica a vida a João Félix no Atlético Madrid

O regresso de Antoine Griezmann poderá ter sido uma boa notícia para grande parte dos adeptos do Atlético Madrid, contudo, não deverá ter tido o mesmo significado para João Félix. Matéria que o jornal espanhol 'AS' explica esta sexta-feira.

De acordo com a mesma fonte espanhola, o extremo português poderá agora ter de desempenhar funções diferentes no terreno de jogo, a começar pela sua posição, para continuar a lutar por um lugar no 'onze' de Diego Simeone.

Habituado a ser chamado para a posição de avançado mais móvel, o internacional português vê agora esse posto ser ocupado por Luis Suárez, o máximo goleador da equipa e um dos responsáveis pela conquista do campeonato espanhol na última temporada, e Antoine Griezmann, francês que agora regressa aos colchoneros e que terá, à primeira vista, o seu lugar quase garantido no onze da equipa. Ángel Correa e Matheus Cunha são os outros dois jogadores que concorrem à posição, com o argentino a responder com golos sempre que é chamado por 'El Cholo'.

Relegado para terceiro (ou até quarto) na lista de favoritos para a frente de ataque, João Félix poderá agora começar a desempenhar funções de ala descaído para uma das alas, com a esquerda a ter melhores hipóteses de sucesso, pois Lemar não tem tido um grande destaque neste arranque de campeonato do Atlético Madrid.