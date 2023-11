Reinildo apto 9 meses depois

O calvário de Reinildo está a chegar ao fim. Nove meses depois, o lateral esquerdo de 29 anos poderá regressar aos planos de Diego Simeone já no próximo jogo do Atlético Madrid, frente ao Maiorca, no sábado, a contar para a 14º jornada da Liga espanhola.

O polivalente defesa moçambicano – que passou por Benfica B, Fafe, Sp. Covilhã e Belenenses SAD – sofreu uma rotura de ligamentos no joelho direito no dérbi com o Real Madrid, em fevereiro passado. Reinildo chegou do Lille, em janeiro de 2022, por 3 M€ e soma 54 jogos pelo Atleti.