O Atlético de Madrid fechou a contratação de Reinildo Mandava já perto da hora de fecho do mercado em Espanha. O lateral de 28 anos, que passou pelo Fafe, Sporting da Covilhã, Belenenses e Benfica, segue para Madrid para reforçar o lado esquerdo da defesa de Diego Simenone, proveniente do Lille. Reinildo assinou contrato até 2025.O Atlético de Madrid, através de um comunicado no seu site, deu a conhecer o negócio e o jogador. "Incorporamos na nossa equipa um futebolista com grande potência, capaz de percorrer toda a ala esquerda e que é muito difícil de superar graças ao seu físico. Além disso, é bom de cabeça graças à sua capacidade de salto, o que lhe dá garantias de ser um seguro no jogo aéreo na defesa e um perigo na bola parada ofensiva. Desta forma, chega ao nosso clube um jogador com experiência provada na Europa", afirmou o clube.