Reinildo e os tempos com João Félix no Benfica: «Era um craque»

Reinildo contou numa entrevista ao jornal 'Marca' que João Félix foi um dos companheiros que mais o surpreendeu no Atlético Madrid. O lateral moçambicano, de 28 anos, coincidiu com o internacional português no Benfica."Conheci-o no Benfica, estava a começar. Era um miúdo, sabia que era um craque. Mas quando cheguei aqui vi que era mais do que pensava", explicou Reinildo, que na Luz jogou pela equipa B.O defesa falou também de Suárez. "Via-o pela televisão e agora estou a trabalhar com ele. É uma pessoa incrível, um goleador, uma máquina. Trabalhar com os melhores ajuda-nos bastante."