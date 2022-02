Reinildo sobre Simeone: «Lisonjeado por ser treinado por um dos melhores do mundo»

Reinildo Mandava, jovem lateral-esquerdo moçambicano, foi uma das aquisições do Atlético Madrid no último dia do mercado de transferências de inverno. O antigo jogador do Lille - que em Portugal representou o Benfica, o Fafe, o Sporting de Covilhã e ainda o Belenenses SAD - assumiu estar "muito feliz" nesta nova aventura na sua ainda curta carreira, ainda para mais sob a batuta de "um dos melhores treinadores do mundo", Diego Simeone.





"Estou muito feliz por estar no Atlético Madrid. É um sonho tornado realidade, enquanto pequeno sempre sonhamos em chegar aos mais altos patamares, ainda para mais vindo de África e de um país como Moçambique. É um momento ímpar e agora estou aqui para trabalhar e para ajudar. É um motivo de satisfação estar a representar este grande clube, campeão espanhol. Espero ajudar com aquilo que eu puder. Sou mais um para ajudar. Estou muito feliz por poder representar este grande clube", começou por dizer o jovem defesa, em declarações aos meios de comunicação dos colchoneros.

"O Reinildo como jogador é uma pessoa batalhadora, uma pessoa que entrega e que dá tudo dentro de campo. Eu como dizer que eu nunca jogo a 100 por cento, jogo sempre a 120 por cento. Procuro sempre trabalhar para estar acima de 100 por cento. Então, é esse Reinildo que as pessoas vão ver, sempre batalhador, sempre lutador e a ajudar a equipa acima de tudo porque é isso que o Reinildo gosta e faz. Quero ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos."



Presença de várias estrelas "mundiais" no balneário

"Sim, na verdade isso é sempre uma das coisas que sempre sonhamos e quando assistíamos a um jogo quando éramos pequenos, quando éramos crianças, víamos sempre esses jogadores e hoje poder estar aqui com esses grandes jogadores mundiais, partilhar o mesmo balneário, isso só dá força para continuar a trabalhar e dizer que tudo é possível na vida com trabalho e muita entrega."



Os elogios a Diego Simeone

"Sinto-me lisonjeado por poder ser treinado por um dos melhores treinadores do mundo. Mesmo quando era criança, sempre o apreciei [Diego Simeone], mesmo pelos clubes por onde passou. Estou muito contente por poder trabalhar com ele."



Palavras aos adeptos do Atlético Madrid

"Sem que é uma massa associativa fantástica e conhecida em todo o mundo e isso é o que faz de nós jogadores. Ter os adeptos connosco é muito bom porque sentimos esse calor e as coisas correm muito melhor. Não vejo a hora por estar a jogar e sentir esse calor dos adeptos. Acredito que vai ser uma experiência única", terminou.