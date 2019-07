Rio Ferdinand vê 'explosão' e Liga espanhola tira o chapéu: meio mundo rendido a João Félix

Ver esta publicação no Instagram No words needed ???? #AúpaAtleti Uma publicação partilhada por João Félix (@joaofelix79) a 26 de Jul, 2019 às 8:51 PDT

João Félix viveu uma noite inesquecível no segundo jogo pelo Atlético Madrid. O internacional português marcou pela primeira vez ao serviço dos colchoneros e ainda fez duas assistências na goleada por 7-3 ao Real Madrid , para a International Champions Cup. Depois da exibição, o ex-Benfica recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem e as reações 'choveram' de todo o lado."No words needed", escreveu em inglês, no Instagram, para dar conta de que nem são precisas palavras para descrever o jogo desta madrugada. Ora, Rio Ferdinand foi dos primeiros a responder a Félix usando somente um emoji de uma... explosão. A página oficial da Liga espanhola publicou um chapéu ao passo que a do At. Madrid escreveu que ainda estava a gritar.Em menos de três horas, foram mais de 150 mil as reações à publicação: dos emojis de aplausos de Telma Monteiro aos parabéns de companheiros de seleção.José Fonte: "Parabéns meu puto"Renan Lodi: "Vamos irmão"Rafael Leão: "Espalha mo puto" [sic]Fernando Pimenta: "Continua"Lourenço Ortigão: "Que jogão"













