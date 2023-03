Rodrigo de Paul: «Não me parece que o At. Madrid esteja a ganhar por causa da saída de João Félix»

Rodrigo de Paul, médio argentino do Atlético Madrid, não confirma que a saída de João Félix tenha melhorado o ambiente nos colchoneros, conforme chegou a ser noticiado."Estou totalmente em desacordo. O Atlético Madrid foi campeão da LaLiga com o João Félix. Esteve muito bem aqui e se ainda estivesse no Atlético a equipa também reagiria. O facto de o João ter procurado uma saída não quer dizer que o grupo se sinta melhor com isso", explicou."Ele procurou sempre ter minutos. Tomou decisões com o clube, mas era um jogador muito bom, muito boa pessoa e balneário gostava dele. Não me parece que o Atlético esteja a ganhar por causa da sua saída", frisou.João Félix, recorde-se, foi emprestado ao Chelsea em janeiro, até ao final da época, por 11 milhões de euros.