Ronaldo elogia Simeone em documentário: «É um apaixonado pelo futebol e gosto disso»

Diego Simeone é protagonista de um documentário que a plataforma 'Amazon' fez sobre a sua carreira, que conta com a participação de muitas figuras do futebol mundial.Cristano Ronaldo é uma delas. "É um apaixonado pelo futebol e gosto disso", diz o craque português sobre o treinador do Atlético Madrid.Antoine Griezmann e Luis Suárez elogiam o seu caráter, ao passo que José Mourinho considera o argentino "um animal competitivo". "Eu gosto dos animais competitivos", acrescenta o treinador português da Roma.Lionel Messi também foi convidado a falar de Simeone e considera-o "um técnico e uma pessoa que quer ter tudo controlado para ir para a batalha"."O meu pai é insubstituível e não tive essa figura, mas via-o no Cholo", explica Juanfran, que foi treinado pelo argentino. Para Cerezo, presidente do Atlético Madrid, "é o técnico que todas as equipas querem ter".A lembrar os tempos de Simeone como jogadores falaram Ronaldo e David Beckham. "Era muito melhor tê-lo na minha equipa do que contra, porque as patadas que me dava eram incríveis", atira o brasileiro, em jeito de brincadeira. "Tornou a minha carreira mais forte. Todos os jogadores que conheço e que foram seus companheiros de equipa adoram-no", explicou, por sua vez, o inglês.