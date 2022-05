Rui Vitória: «João Félix precisa de jogar numa equipa dominante e mais perto da área adversária»

Rui Vitória lançou João Félix no Benfica em 2018/19 e continua a seguir atentamente carreira do avançado no Atlético Madrid. O treinador, que se encontra desempregado desde que deixou o Spartak Moscovo, contou numa entrevista ao jornal 'Marca' que Félix tem potencial para ganhar a Bola de Ouro, mas precisa de ser mais regular."O João tem características que não são normais nos jogadores jovens: a simplicidade e eficiência nos processos. Tinha todos os mecanismos da alta competição muito assimilados: recebia e rematava para golo. Além disso, tinha uma capacidade técnica de alto nível e uma forma rápida de pensar para resolver os problemas", explica Rui Vitória, recordando os primeiros tempos do avançado na Luz.Contudo, tem-lhe faltado regularidade. "Foi ganhando coisas que precisava, sobretudo ao nível do posicionamento defensivo. Mas penso que precisava de jogar numa equipa mais dominante, para jogar mais perto da área adversária. Isso ia melhorá-lo enquanto jogador. Com um bloco mais baixo também pode marcar a diferença, mas custa-lhe mais."Rui Vitória diz que não gosta de fazer previsões, mas acredita que João Félix pode vir a ganhar uma Bola de Ouro. "Tem potencial para isso. É um jogador extraordinário, diferente, fora do normal, mas precisa de ser mais regular e de entrar mais jogo, com golos e assistências. Os próximos um ou dois anos serão decisivos na sua carreira."O antigo técnico do Benfica falou também de Gonçalo Guedes, que se estreou na Champions com Rui Vitória. "O Gonçalo tem uma qualidade que os treinadores gostam muito: pega na bola e arranca. Evoluiu muito do ponto de vista tático e tem umas qualidades físicas fantásticas. É explosivo e remata bem. No entanto, ainda pode evoluir mais."Mas há mais jogadores que passaram pelas 'mãos' de Rui Vitória e que estão na ribalta, como são os casos de Rúben Dias e Ederson, ambos no Manchester City. "Os dois são top. O Rúben Dias ganhou a estabilidade defensiva que precisava. É um relógio suíço de alta qualidade. Tem todas as qualidades ofensivas e defensivas que um central deve ter", considerou."O Ederson tem uma virtude: não só pára como evita ocasiões de golo ao rival jogando fora da área. Além disso, é capaz de estar 90 minutos sem entrar em jogo e depois fazer uma defesa ganhadora. E a isso há que acrescentar o seu jogo de pés. É um médio na baliza. Tanto joga curto como desfaz a pressão e faz a equipa adversária retroceder com um passe de 60 metros", elogiou.O técnico português foi também convidado a comentar a época de Cristiano Ronaldo no Manchester United. "É um fora de série. Às vezes não nos damos conta dos números astronómicos que ele tem. É muito difícil que alguém os venha a igualar nos próximos anos. Não sei se vai continuar no Manchester United, mas se ficar voltará a render ao mais alto nível e será o melhor marcador da equipa. É simples."