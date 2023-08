Samuel Lino e o futuro de João Félix: «Não pergunto sobre a sua situação, é muito complicada...»

Samuel Lino, antigo jogador do Gil Vicente que representa o Atlético Madrid, foi questionado sobre João Félix, de quem é próximo no clube espanhol."Dou-me muito bem com o João, adoro estar com ele. É boa pessoa. Não pergunto sobre a sua situação, é muito complicada. É assunto dele e da sua família, não pergunto. A minha amizade é fora do futebol", atirou Samuel Lino em entrevista à Marca.Recorde-se que João Félix procura uma saída do Atlético Madrid. Diego Simeone, treinador dos espanhóis, abordou a situação esta quarta-feira. ""O clube é que trata disso. Até 31 de agosto [os jogadores] podem sair", disse.