Samuel Lino fecha porta a empréstimo: «Quero conquistar lugar no onze do Atlético Madrid»

Samuel Lino foi esta sexta-feira apresentado no Atlético Madrid e deixou bem claro que não só pretende ficar no plantel, como conquistar mesmo um lugar entre os titulares. O extremo contratado ao Gil Vicente fecha, assim, a porta a um possível empréstimo, depois de ter sido um alvo do Sporting , por exemplo, neste mercado de verão."Se penso em ser cedido? Respondo que vou trabalhar em campo, não tenho outra forma de convencer o treinador e os adeptos a não ser trabalhar muito bem e demonstrar que tenho capacidade para estar no onze", disse o avançado brasileiro.A escolha de prosseguir a carreira no Wanda Metropolitano foi assim explicada: "quando soube do interesse do Atlético fiquei muito feliz, falei com a minha família e vi que era uma grande oportunidade. O clube demonstrou interesse e tomei logo uma decisão."