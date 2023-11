Saúl deixa garantia a João Félix: «Se tiver de regressar vai ser bem recebido»

Saúl Ñíguez, médio do At. Madrid, deixa uma garantia a João Félix, caso o avançado cedido pelos colchoneros ao Barça tenha de voltar a Madrid na próxima temporada. "Se tiver de regressar vai ser bem recebido", disse o espanhol ao 'Mundo Deportivo'. O avançado português rumou à Catalunha no último dia de mercado, depois de ter entrado em rota de colisão com o treinador Diego Simeone. O desejo do avançado português é ficar em Barcelona, ainda que essa ambição possa vir a ser dificultada pelos conhecidos problemas financeiros dos catalães. A imprensa espanhola diz que Laporta pretende ficar com Félix. "Nós, jogadores, sabemos que, desde que vestiu a camisola, ele tentou sempre dar o seu melhor. Umas vezes conseguiu e outras não", referiu Saúl.