Savic elogia João Félix: «Pode resolver a partida com uma jogada»

O Atlético Madrid defronta esta terça-feira o Lokomotiv Moscovo, na 3.ª ronda da Liga dos Campeões. Na conferência de imprensa de antevisão, o central Stefan Savic afirmou que a equipa do Atlético Madrid tem mostrado que "está viva e que sabe responder", acreditando na conquista de um resultado positivo em Moscovo. Savic também falou sobre João Félix e não poupou nos elogios ao internacional português.





"Desde o primeiro treino que vimos que o João é um jogador diferente. Sabíamos que o primeiro ano não ia ser fácil, mas também teve grandes momentos em que mostrou a sua qualidade. Este ano tem a consistência que faltou no ano passado e estamos muito felizes com ele porque pode resolver um jogo com uma jogada. Tem muito espaço para crescer e pode dar-nos muita alegria", afirmou.Recorde-se, João Félix bisou na partida da Champions entre o Atlético Madrid e o RB Salzburgo, assegurando o primeiro triunfo (3-2) da equipa orientada por Simeone nesta edição da Liga dos Campeões.