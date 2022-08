Será este o ano de João Félix? «A ver se tenho sorte... Às vezes o futebol é injusto»

JOÃO FÉLIX O Português começou a LaLiga com um Hat-trick de assistências #LaLigaELEVEN pic.twitter.com/DOo82TNkV8 — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 15, 2022

Autor de três assistências para os três golos do At. Madrid diante do Getafe , João Félix mostrou-se satisfeito com o arranque colchonero e, no plano individual, assumiu desejar que nesta nova época tenha a sorte do seu lado."Começámos muito bem, estivemos muito bem. Em momentos estivemos mais baixos no campo, a sofrer um pouco, mas isso passa sempre. No final estivemos bem, marcámos três golos e há que continuar assim", começou por analisar o craque português, que esta noite fez duas assistências para Morata. Uma ligação que o ex-Benfica realça: "Estamos a ligar-nos bem. Já no primeiro ano o tínhamos feito, como com todos. Estamos todos prontos para jogar, estamos a competir entre todos, todos querem jogar e isso será bom. Depois jogam os que o mister escolher".Quanto a 2022/23 ser a sua época de afirmação, Félix só pede uma coisa. "A ver se tenho sorte. Estou a trabalhar para estar ao melhor nível, para não ter lesões, mas às vezes o futebol é injusto. Mas espero que este ano não tenha lesões e, dessa forma, seguramente que estarei a um nível bom, porque estou a trabalhar para isso", garantiu o 7 colchonero.