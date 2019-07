João Félix apresentado no Atlético Madrid: «Estou pronto para dar tudo»

12h33 - Quanto à herança da camisola número 7 - antigo número de Antoine Griezmann -,: "Essa pressão não me diz nada. Limito-me a fazer o meu terabalho e a dar sempre o meu melhor pelo clube", afirmou o jogador de 19 anos.12h30 - Contratado por 126 milhões de euros ao Benfica,. Para o jovem avançado, as comparações são muito gratificantes, mas espera escrever. "O Cristiano, como todos sabemos, é o melhor do mundo e se calhar o melhor de sempre. Quando estivemos na seleção, ele sempre falou muito bem de Madrid. Estou aqui para escrever a minha própria história e para ser lembrado como o João Félix", vincou o jovem português.12h29 - Quantoreferiu que: "Foi difícil deixar as pessoas que gosto. Não é fácil sair de Portugal e da minha casa. Recebi várias mensagens dos meus antigos companheiros. . Tínhamos uma relação muito especial. Foi um campeonato muito difícil e estivemos sempre todos juntos até ao fim. Terei sempre o apoio dos meus pais e do meu irmão, nunca irei ficar sozinho", referiu.12h28 -, técnico do Benfica: "O míster Bruno Lage foi muito especial para mim, foi o que me introduziu na equipa principal e que apostou realmente em mim. Já lhe agradeci imenso", vincou.12h26 -referiu que gostava de encontrar o Benfica na próxima edição da Liga dos Campeões. "Quero voltar a casa e sentir o carinho dos adeptos e de todos os meus companheiros, que foram muito bons para mim", afirmou o jovem avançado do Atlético Madrid.12h24 -: "Quero agradecer a estar duas lendas pelas palavras. Quero agradecer ao presidente, à minha família, aos meus pais e ao meu irmão. Estou pronto para dar tudo pelo clube", afirmou o jovem avançado.12h21 -: "Eu ouvi durante dois meses que o 'menino de ouro' [João Félix] ia para o Real Madrid, Juventus, Manchester... quando soube que ele vinha para aqui fiquei muito feliz! Estou muito contente pelos colchoneros e por todos os portugueses. Não há dúvvidas que tem o caráter para singrar. Foi fundamental para o título do Benfica, que a certa altura teve a sete pointos de diferença. Está pronto para a luta. Será uma lenda", afirmou o antigo jogador do Atlético.12h16 -: "Estou muito contente por fazer parte deste projeto e deste clube. os meus companheiros receberam-me bem e estou muito contente", afirmou o jovem português.12h13 -, presidente do Atlético: "Através do vídeo de apresentação de Joãoo Félix não havia sítio melhor para apresentar João Félix senão o Museu do Prado, um lugar que guarda tanta obra de arte. Não há outra palavra que defina João Félix senão talento. Na sua primeria temporada mostrou o seu puro talento ao ser campeão nacional com o Benfica, na última temporada. O seu talento não tem limite e o nosso corpo técnico ira melhorá-lhas, sem sombra de dúvidas. Sabemos que a camisola 7 é o número de compromisso . Terá todo o nosso apoio e todo o nosso carinho. Esperemos que faças história no Atlético", afirmou Enrique Cerezo.12h12 - Dá-se início à12h10 -dá entrada na conferência de imprensa. O jogador português entra acompanhado do presidente do Atlético Madrid,12h07 -, intermediário da transferência depara o, proveniente do Benfica, também já está presente na conferência de imprensa. O empresário português cumprimentou, à entrada,12h05 -, antiga lenda do Atlético Madrid, já marca presença na conferência de imprensa. O ex-internacional português sentou-se na primeira fila.12h00:"Este é um sentimento de muito orgulho pelo trablho que ele fez. Foi muito bem recompensado. Estou muito feliz por ele, agora é dar tudo e fazer o trabalho que ele sabe", afirmou o irmão de João Félix. Quanto ao, Hugo referiu: "Ele gostou muito do treino, da equipa e do treinador. Está muito contente com a mudança e nós também".11h56: Familiares do jogador estão presentes na conferência de imprensa. Destaque de uma forte presença da imprensa internacional11h45: A apresentação de João Félix irá arrancar ao meio dia com palavras do presidente dos colchoneros, Enrique Cerezo. O internacional português irá responder depois às perguntas dos jornalistas- No treino desta manhã , João Félix trabalhou visivelmente bem disposto sob as ordens de Simeone. Diego Costa esteve à conversa com o português nos minutos iniciais da sessão de treino.- O reforço mais caro de sempre dos rojiblancos está a gerar muito entusiasmo e a corrida às lojas do clube é a maior prova disso. Em apenas dois dias foram vendidas mais de 7 mil camisolas com o nome do luso: 740 mil euros em caixa.- O jovem craque português fez furor ontem entre os adeptos do Atlético à saída para o estágio . Recebeu o primeiro banho de multidão, tendo sido muitos os fãs a chamarem pelo seu nome. Distribuiu autógrafos antes de seguir para o autocarro da equipa, parecendo já ‘enturmado’ com os novos colegas e treinadores. O português será apresentado hoje após o primeiro treino às ordens de Diego Simeone.Bom dia! João Félix está desde ontem concentrado com o plantel do Atlético Madrid, sendo hoje formalmente apresentado - a partir das 12 horas de Portugal continental - no auditório do Estádio Wanda Metropolitano, uma apresentação para seguir aqui e direto!