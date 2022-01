Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Simeone após eliminação na Supertaça de Espanha: «Há coisas que não se consegue esconder» A reação do treinador argentino do Atlético Madrid à derrota sofrida no duelo com o Ath. Bilbao





• Foto: Action Images