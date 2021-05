Simeone: «Cada vitória é um passo muito importante»

Diego Simeone pode respirar de alívio após um final agitado na visita ao reduto do Elche. A equipa de Madrid venceu por 1-0, manteve a liderança, mas viu-se na possibilidade de perder os três pontos nos instantes finais, mercê de um penálti a favor da equipa da casa que Fidel desperdiçou.

Na análise ao encontro, o técnico dos colchoneros assumiu que a sua equipa esteve bem, mas que faltou fechar o jogo e que isso ditou um final algo complicado. "Até ao minuto 75 a equipa não sofreu, mas quando não fecha a partida, já sabemos o perigo com o 1-0, e que podíamos pontos que são decisivos. Entrámos num espaço decisivo e cada vitória é um passo muito importante. Fizemos uma grande primeira parte, uma das melhores em muito tempo. A vantagem tinha de ser mais ampla e, como não foi, nos primeiros 15 minutos da segunda parte, deixámos de atacar. Jogaram muito e no final da partida espremeram. Estou muito feliz pela forma como os meus jogadores entraram em campo e com o compromisso que tiveram" elogiou.

Relativamente à titularidade de Kondogbia, o técnico explicou: "Continuo feliz com o trabalho dos futebolistas que têm paciência para trabalhar e a vida devolve-lhes o esforço. Kondogbia sempre trabalhou da mesma forma, treinou com o entusiasmo de melhorar e tentar crescer. Quando teve a oportunidade, aproveitou-se dela. São esses os jogadores que queremos no At. Madrid."

Questionado pelo favoritismo na corrida ao título, Simeone deixou claro: "Não estamos na hora de pensar, estamos na hora de fazer."

Recorde-se que o Atlético é líder da La Liga, provisoriamente com mais 5 pontos que o Real Madrid e o Barcelona, que ainda não entraram em ação nesta jornada.