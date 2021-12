Simeone com um problema na defesa para o Dragão

Diego Simeone debate-se com um problema significativo na defesa para o jogo frente ao FC Porto, amanhã, no Estádio do Dragão, dado que corre o risco de ter apenas um central disponível.José Giménez, que ontem tinha participado em grande parte do treino, hoje não subiu ao relvado, tendo levantando dúvidas relativamente à sua recuperação para o encontro decisivo da Champions.Sem poder contar com o castigado Felipe, o lesionado Savic, e com Giménez em dúvida, o técnico do Atlético Madrid conta apenas com Mario Hermoso para o duelo do Dragão.Dentro de poucos minutos, Diego Simeone poderá explicar tudo na conferência de imprensa que terá lugar em Madrid, onde também estará presente o jogador Marcos Llorente.