Simeone confiante para o clássico: «Ganhar em Camp Nou? Há sempre uma primeira vez para tudo»

O Atlético Madrid de João Félix visita amanhã o Barcelona de Francisco Trincão num jogo que poderá ser decisivo para definir o próximo campeão espanhol.





Os colchoneros são líderes desde a 9.ª jornada, tiveram uma vantagem bastante confortável mas agora, a 4 rondas do fim, a diferença para a concorrência (Barça e Real Madrid) é de apenas dois pontos, por isso um eventual triunfo dos catalães significará troca imediata no comando da tabela.Diego Simeone, treinador do Atlético, nunca ganhou no Camp Nou desde que orienta os colchoneros (2011), mas acredita que esse primeiro triunfo pode chegar já amanhã. "Há sempre uma primeira vez para tudo", afirmou o técnico argentino, na antevisão ao encontro, marcado para as 15h15 (hora portuguesa)."Vamos defrontar uma equipa que recuperou muitos pontos com um grande trabalho do seu treinador, pois deu a volta ao que se passou na fase inicial do campeonato", analisou, acrescentando que "o factor mental" será decisivo na reta final do campeonato espanhol.