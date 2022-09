Simeone convoca lesionado Oblak para jogo com o FC Porto mas tem um plano B

¡Estos son los futbolistas citados por @Simeone para el estreno continental! pic.twitter.com/IN7TXBUS7x — Atlético de Madrid (@Atleti) September 7, 2022

Diego Simeone convocou Jan Oblak para o jogo desta noite com o FC Porto, mas o treinador do Atlético Madrid delineou um plano B para o caso de não poder contar com o esloveno: chamou três guarda-redes para a partida que esta noite marca a estreia das duas equipas nesta edição da Liga dos Campeões.Oblak, titularíssimo na baliza dos colchoneros, sofreu uma lesão na coxa durante o último jogo para a LaLiga, com a Real Sociedad, e teve mesmo de ser substituído.A imprensa espanhola noticiou que o guarda-redes não sofreu uma mazela grave, mas que o Atlético Madrid optaria por poupá-lo no jogo de hoje, de modo a tê-lo a 100 por cento no fim de semana, no regresso ao campeonato.Se não jogar Oblak, o escolhido para integrar o onze frente aos dragões deverá ser Grbic, guarda-redes croata que esteve emprestado na época passada ao Lille, onde disputou alguns encontros na Liga dos Campeões.