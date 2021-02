Simeone e a celebração de João Félix: «Encanta-me que os jogadores se revoltem»

No final da partida entre Villarreal e Atlético Madrid, Diego Simeone foi confrontado com a celebração polémica de João Félix no momento em que o português fechou as contas do marcador (0-2, favorável para a turma de Madrid), momento que o treinador dos colchoneros aproveitou para revelar o quão satisfeito ficou com a entrada do internacional português em campo.





JOÃO FÉLIX LÁ PARA DENTRO! Que bola do miúdo #LaLigaELEVEN pic.twitter.com/dRAsiPlTrV — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) February 28, 2021

"[Sobre a celebração e as palavras proferidas] Teríamos de perguntar-lhe a ele. O melhor mesmo é perguntar-lhe: 'João, por que fizeste isso?'. Fez um grande golo, entrou bem e é o que necessitamos que ele faça. Encanta-me quando os jogadores se revoltam", atirou.