Simeone e a derrota com o FC Porto na Liga dos Campeões: «Se não doer, não está tudo bem»

Diego Simeone lamentou este sábado, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro entre Atlético Madrid e Espanyol - amanhã pelas 13 horas -, a eliminação dos colchoneros da Liga dos Campeões, e voltou a abordar a derrota diante do FC Porto (1-2) , onde considerou que a equipa se deixou afetar emocionalmente."A primeira pessoa responsável por aquilo que acontece sou eu, e é óbvio que temos de levar a parte emocional para um lugar melhor. [Na derrota com o FC Porto] Tivemos o luto do dia seguinte. Se as coisas não doerem, não está tudo bem. Assim como comemoramos quando ganhamos, não está certo ficarmos bem quando as coisas não saem da maneira que queremos. A vida continua e o sol volta a nascer amanhã. Espero que tenhamos um bom dia contra o Espanyol", frisou o treinador argentino, citado pelo 'AS'.Recorde-se que o Atlético Madrid terminou no 4.º lugar do grupo B da Liga dos Campeões, sendo assim eliminado das competições europeias.