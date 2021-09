Simeone e a expulsão de João Félix: «Se fosse outro jogador provavelmente não acontecia»

No final do polémico Atlético Madrid-Athletic Bilbao, que terminou empatado sem golos, Diego Simeone abordou a expulsão de João Félix





"Ainda não vi o lance. Não tenho dúvidas de que ele entrou muito bem no jogo e é isso que me interessa. Estava com bom ritmo, fez uma jogada onde deixou a mão para trás e foi admoestado. Entrou da forma que queremos e essa é a parte boa a tirar para quando voltar", começou por referir o técnico argentino, em conferência de imprensaSimeone analisou depois a reação do português, que lhe valeu o segundo amarelo e consequente expulsão. "Aconteceu o mesmo comigo várias vezes e com o passar do tempo fui crescendo e percebendo que não devia fazê-lo. É algo que acontece com qualquer jogador. O árbitro entendeu que tinha de expulsá-lo, mas se fosse outro jogador a fazer o mesmo gesto provavelmente não acontecia", defendeu, analisando ainda o facto de a equipa não ter sido capaz de criar ocasiões de golo para vencer a partida. "Não vou procurar desculpas, é futebol. Pode acontecer e confio na equipa e nos jogadores que temos. Vamos trabalhar para que estes homems façam o que sempre fizeram, que são os golos", concluiu.Savic, que também foi amarelado na sequência da expulsão de João Félix, admitiu após a partida que o melhor é "não dizer nada aos árbitros". "Há coisas que não podemos controlar e é incrível o número de amarelos que nos mostram. Ficamos de cabeça quente, a adrenalina sobe. Não podemos falar com o árbitro, pois não é normal que nos mostre 15 amarelos. É melhor não dizer nada. Não quero arranjar problemas. Vê-se que o João corre e não tem intenção de tocar no defesa, por isso não é amarelo. Os árbitros têm de entender que por vezes saem palavras que não queremos dizer", analisou o defesa-central sérvio.