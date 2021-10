Simeone e a polémica com Klopp: «Nunca cumprimento ninguém depois dos jogos porque não acho saudável»

No final da partida entre Atlético Madrid e Liverpool (2-3) da 3.ª jornada da Liga dos Campeões, Simeone dirigiu-se de imediato para o túnel sem cumprimentar Jurgen Klopp, gesto que não agradou o treinador do Liverpool. O argentino justificou-se dizendo que não acha o gesto "saudável", mas que apertará a mão ao alemão "sem problema" no futuro.





"Nunca o faço depois dos jogos, não gosto disso. Não é saudável para quem ganha nem para quem perde. É assim que penso. Mas da próxima vez que o vir vou cumprimentá-lo", justificou após o encontro.Em análise à partida, Simeone considerou que o Liverpool "começou muito bem", mas que a formação espanhola "teve oportunidade" de sair do Wanda Metropolitano com, pelo menos, um empate."Um jogo duro, contra um rival que joga muito bem e que normalmente ganha por muitos golos. Não começámos como queríamos, mas tivemos ocasiões para nos colocarmos em vantagem. Tivemos a oportunidade mais clara da segunda parte, mas o guarda-redes fez uma grande defesa. O rival teve de defender, coisa que não precisa de fazer em muitos jogos", concluiu.O Liverpool cimentou a liderança do grupo B do FC Porto, com 9 pontos. Os colchoneros ocupam a segunda posição com 4, seguidos dos dragões, com os mesmos. O Milan é último, sem qualquer ponto somado até ao momento.