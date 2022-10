Simeone e a situação de João Félix: «Há sempre discussão. Já disse o que penso dele...»

Simeone voltou este sábado a ser questionado sobre a situação de João Félix, que não tem tido espaço na equipa. "Há várias situações. Quando se fala nisto coloca-se o foco nele e não se fala da mesma forma dos outros. Há sempre discussão. Já disse o que penso dele, está a treinar com boa energia para quando chegar a vez dele", disse o treinador do Atlético Madrid na antevisão do jogo com o Betis, marcado para domingo às 15h15.Frente ao Rayo Vallecano, na terça-feira, o internacional português somou o sexto jogo consecutivo no banco de suplentes, tendo apenas somado 37 minutos no total dessas partidas. A relação entre o avançado e Simeone parece estar a deteriorar-se, e em Espanha já dizem que Félix se prepara para ser o centro de uma autêntica luta de titãs no mercado de janeiro.