Simeone e a situação de João Félix: «Não sei o que significa isso do 'não jogar'...»

Diego Simeone anteviu este sábado o dérbi de domingo com o Real Madrid, numa conferência de imprensa na qual, como vem sendo hábito, um dos temas de conversa foi a situação de João Félix. O português não tem sido opção titular e a imprensa voltou a insistir no tema, questionado o técnico do At. Madrid se não teme que o facto de não jogar possa afetar o português.





"Não sei o que significa jogar. Pode jogar 30 minutos e ser determinante ou jogar 60 e fazer um mau jogo. Não sei a que te referes com isso do não jogar", disse o treinador argentino, que antes tinha destacado a forma de Antoine Griezmann."Sempre quis voltar. Oxalá possa continuar a melhorar e a crescer, porque precisamos dele. Sobretudo no esforço, porque o talento já o tem e ninguém o pode tirar. É isso que torna diferente a nossa equipa: talento, mais sacríficio, mais esforço. Saber competir. Saber jogar em qualquer posição do campo, como quando foi extremo pela esquerda. Amanhã é um jogo importante para ele e para a equipa. Oxalá possa dar o máximo nos minutos que tiver".Sobre o dérbi propriamente dito, o discurso foi de elogios aos rivais. "Vamos disputar um jogo muito importante, como é sempre diante do nosso rival. Estão num grande momento, que têm demonstrado desde a chegada do Ancelotti com uma capacidade defensiva que lhes dá força às armas ofensivas. Teremos que levar o jogo para onde queremos, de forma a causar-lhes problemas".