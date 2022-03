Simeone e o "entusiasmo" de João Félix: «Ele cumpre aquilo que a equipa necessita»

Ronaldo ou João Félix? Ambos atravessam uma boa fase mas só um vai chegar aos ‘quartos’ da Liga dos Campeões. O Manchester United recebe esta terça-feira o At. Madrid em jogo da 2.ª mão dos oitavos de final (jogo e Espanha terminou 1-1) com os dois internacionais portugueses a lutar pelo estatuto de MVP.Do lado dos colchoneros, João Félix tem estado em evidência. "O João cumpre aquilo que a equipa necessita, nós temos uma maneira de trabalhar com os avançados. Está muito bem, alegre, entusiasmado e é muito importante a nível individual para que passe para o coletivo, é o que importa", vincou Diego Simeone na conferência de antevisão, que analisou as críticas que tem recebido pelo estilo defensivo. "No futebol tudo se pode debater e cada um tenta fazer o melhor onde trabalha. Nestes dez anos seguimos um caminho e tentamos mantê-lo", frisou.