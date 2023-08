Simeone e o futuro de João Félix: «Não depende de mim. Perguntem ao empresário»

Diego Simeone abordou esta terça-feira o futuro de João Félix, numa longa entrevista ao jornal 'AS'. O treinador do Atlético Madrid voltou a elogiar o internacional português, mas acabou por deixar tudo nas mãos de Jorge Mendes, empresário do jogador."O grande foco é a equipa. É normal que, na imprensa, a questão de se ele fica ou vai gere um foco. Já disse que não há ninguém mais importante do que o clube, mas ninguém mesmo. Ser mais claro quanto a isso é impossível", começou por referiu o técnico argentino."Ele tem as suas caraterísticas de jogo, deu o máximo que tinha, esforçou-se para trabalhar bem com aquilo que tem e com aquilo que exigimos. Não posso ter qualquer reclamação no que diz respeito ao que ele deu, porque é aquilo que pode dar", acrescentou, aprofundando depois a ideia."Tem condições extraordinárias, já falámos milhões de vezes sobre isso. Olhas para ele e tem uma boa cabeçada, um bom remate com o pé esquerdo e com o direito, boa agilidade, um contra um... Tempo? Não depende de mim. Perguntem a ele e ao empresário", frisou, em referência a Jorge Mendes.