Simeone e o interesse do PSG em João Félix: «Oxalá continue connosco...»

Diego Simeone foi esta sexta-feira confrontado com o alegado interesse do Paris SG em João Félix. Em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao encontro para a Taça do Rei, frente ao modesto Almazán, o treinador argentino assumiu o desejo de poder continuar a contar com o internacional português, sublinhando a boa relação que tem com o golo, algo que o distingue dos outros avançados do plantel."O João [Félix] é um dos jogadores que tem mais golo de todos os avançados que temos, ainda que só tenha três agora. Oxalá que possa continuar connosco e render no nível que já tantas vezes mostrou quando jogou. E que sobretudo nos mostre isso, que tem golo e que precisamos dele", atirou 'El Cholo'.