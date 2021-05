Simeone e o jogo do título: «Cada um jogará com as armas que tem»

Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, fez esta sexta-feira a antevisão da partida do próximo dia 22, frente ao Valladolid, que será decisiva para encontrar o campeão espanhol. O técnico sublinhou que vai ser uma "bem disputada", por duas equipas "com objetivos completamente diferentes".





"Preparámos esta partida como preparamos todas as outras. Temos em conta que vamos defrontar um rival que tem uma necessidade e objetivos diferentes dos nossos, sendo que ambas as equipas vão dar tudo para atingir o que querem", começou. E prosseguiu: "Cada um jogará com as armas que tem para disputar um jogo que acredito que seja bom. O campeonato espanhol é assim, muito competitivo. Tivemos três equipas a disputar o título até ao fim, e se não me engano, outras três a disputar a manutenção. Tentamos ser competitivos ao longo de todo o campeonato, e vai ser um dia importante porque continuamos a competir para alcançar aquilo em que acreditamos", rematou.Questionado acerca da possibilidade do Real Madrid perder pontos, Simeone afirma que "como tem dito ao longo da temporada, não está preocupado com o que se passa nos jogos dos outros": "Queremos resolver o nosso", sublinhou o treinador.