Simeone e o momento de João Félix: «Não lhe dou o que ele precisa para dar tudo o que tem»

Um dos temas na conferência de imprensa de Diego Simeone antes do jogo com o Club Brugge foi o momento de João Félix. A imprensa questionou o treinador do Atlético Madrid sobre a regularidade, ou falta dela, do português."Os números estão à vista. O João é importante para o clube e para a equipa. Nesta altura não se tem encontrado com o que é mais importante para ele: o golo. E isso produz frustração. Está a trabalhar bem e envolvendo-se com a equipa tudo chegará", começou por dizer Simeone.Questionado sobre a responsabilidade que tem como treinador nesta situação, o argentino respondeu: "De tudo o que de mal o João faça, eu faço pior, pois não lhe dou o que precisa para ele dar tudo o que tem".