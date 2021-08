Simeone e o penálti que gerou polémica: «Continuo a acreditar que o VAR é muito bom»

O Atlético Madrid arrancou a defesa do título espanhol com uma vitória no reduto do Celta Vigo, por 2-1, num jogo que ficou marcado por um penálti a favor dos galegos que gerou polémica. Diego Simeone mostrou-se satisfeito com a exibição dos seus jogadores e questionou ainda os critérios aplicados quando há mão na bola dentro da área.





"Aconteceu de tudo um pouco. Fizemos um jogo muito bom. Controlámos bem o jogo na primeira parte e pressionámos bem na direita e na esquerda e saímos bem para o contra-ataque. Conseguimos criar dificuldades a uma equipa que joga muito bem, que tem muitas opções ofensivas e que não sofreu golos nos jogos da pré-época. No segundo tempo o jogo foi igual, até ao penálti. Esse lance colocou o Celta em jogo e gerou um dinamismo diferente. A equipa reagiu muito bem e chegou ao golo numa boa jogada coletiva. Viram o que aconteceu no final [n.d.r.: a confusão entre os jogadores que levou a uma expulsão em cada equipa], não há nada a dizer", começou por referir, para depois se referir ao lance que gerou dúvidas na área dos colchoneros."No outro dia estivemos reunidos com os árbitros durante duas horas e é muito difícil entender o que é mão e o que não é. Continuo a acreditar que o VAR é muito bom e que os árbitros procuram decidir o melhor. Do que se viu não é preciso falar", frisou, antes de comentar o calor que se fez sentir em Vigo."O calor que fazia era muito. A dinâmica e o ritmo com que se jogou foram muito elevados. Isso deixa-me feliz. A preparação tem sido diferente e no jogo anterior de como tínhamos de enfrentar isso, para que fosse um desafio e não um problema. Resolvemos como queríamos", realçou o técnico do emblema da capital espanhola, ele que ainda deixou elogios a Correa, o autor dos dois golos dos colchoneros na partida."Com o Feyenoord, no seu primeiro jogo [esta época], ele marcou um golo e hoje marcou dois. Tem 10 ou 11 dias de treino. Temos de ter cuidado, porque é um dos que chegou mais tarde. Entendemos que, no momento em que fez o segundo golo, era altura de fazê-lo descansar. Oxalá possa melhorar os registos da temporada passada, porque isso elevaria o futebolista comprometido, trabalhador e desequilibrante que o Atlético tem", concluiu.