Simeone e o trio João Félix, Griezmann e Suárez: «Estamos a tentar potenciá-lo»

Diego Simeone, treinador do Atlético Madrid, gostou da reação da sua equipa após sofrer o segundo golo na receção à Real Sociedad, apesar de ter sublinhado a entrada menos boa dos seus jogadores que custou, "uma vez mais", uma desvantagem no marcador desde muito cedo.

"Uma vez mais, começámos a perder. Depois, creio que na primeira parte da partida eles complicaram-nos, obrigaram-nos a pressionar muito alto e não o fazíamos da melhor maneira. No segundo tempo, o golo [o segundo da Real Sociedad] dá-nos uma machadada forte, mas a pouco e pouco a equipa foi ganhando força na partida. O 1-2, o penálti e a sensação de que em alguma jogada poderíamos acabar por ganhar. O empate, pela forma como o jogo compeçou, não cai mal, mas pela forma como o jogo acabou queríamos ter ganho", começou por dizer o técnico do Atlético Madrid, em declarações no final do encontro.

Sobre o tridente ofensivo com João Félix, Griezmann e Suárez, Simeone assumiu estar a tentar "potenciá-lo", desde que o equilíbrio esteja sempre presente na equipa.

"Primeiro está a equipa e logo depois estão os jogadores que vão ajudar a potenciá-la. Estamos a tentar potenciá-lo [o trio], desde que haja sempre equilíbrio. Por momentos a equipa esteve bem e noutros há coisas que temos de melhorar", concluiu.