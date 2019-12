Simeone elogia João Félix: «Tem muito entusiasmo, otimismo e é jovem»

João Félix brilhou e acabou a receber proposta 'indecente'



João Félix brilhou e acabou a receber proposta 'indecente'

No reencontro com o Lokomotiv Moscovo, contra o qual marcara pela última vez a 1 de outubro, João Félix mostrou desde o início que estava determinado em acabar com o jejum de mais de dois meses sem golos. E se o penálti que arrancou logo a abrir acabou por ser desperdiçado por Trippier (2’), o jovem craque português não falhou aos 17’, precisamente da marca dos 11 metros. Estava aberto o caminho para a vitória selada com um golo do ex-portista Felipe, na segunda parte (54’), numa partida que confirmou o Atlético Madrid como a última equipa apurada para os ‘oitavos’ da Champions - uma fase em que, pela primeira vez, só há clubes dos chamados Top 5: quatro espanhóis, outros tantos ingleses, três alemães, três italianos e dois franceses.No final, Simeone elogiou João Félix. "Tem muito entusiasmo, otimismo e é jovem. E quando se é jovem não se tem medo de nada", disse o técnico, salientando que o ex-benfiquista continua a crescer.