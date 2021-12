Simeone elogia Real Madrid após derrota no dérbi: «Está a jogar um futebol que me agrada»

O Atlético Madrid saiu derrotado do dérbi da capital espanhola, ao perder por 2-0 diante do Real . O técnico dos colchoneros salientou a contundência do rival e até assumiu gostar da sua forma de jogar."Até ao primeiro golo foi um jogo muito igualado, sem situações de golo. Acabou por ser a contundência do Reak Madrid que desordenou o jogo. Na segunda parte crescemos e tivemos algumas ocasiões de perigo mas chegou o golo deles. Ganharam de forma justa", admitiu Simeone.Questionado sobre se continua a haver discussão pelo campeonato, Cholo não tem dúvidas. "Claro que ainda há Liga. O Real Madrid tem uma boa vantagem sobre nós e as contas estão complicadas. Nós não podemos pensar mais além do próximo jogo que é contra o Sevilha, que está em atraso. Neste momento não podemos pensar noutra coisa que não seja isso", afirmou.Simeone deixou elogios ao rival e ao seu estilo de jogo. "Está a jogar um futebol que me agrada, bem com o bloco baixo, fortes na defesa e a sair em velocidade e eficácia. Estão a fazer um campeonato muito bom", destacou o técnico do Atlético Madrid.