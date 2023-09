Simeone exige resposta após pesada derrota em Valência: «Confio na minha equipa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O At. Madrid chega ao arranque da Champions na ressaca de uma pesada derrota (0-3) em Valência e para Diego Simeone reagir é a palavra de ordem. "Fizemos um mau jogo, mas a seguir vem outro... confio na minha equipa. É uma prova que adoramos e um desafio que este clube tem pendente", disse o argentino que volta a uma casa onde foi campeão como jogador, em 2001: "Dá-me pele de galinha." Do outro lado está uma Lazio em posição ainda mais delicada - 15º lugar na Serie A - e com igual desejo de responder à má fase. "Começamos mal, mas estamos a crescer. Precisamos de um resultado positivo", admitiu Maurizio Sarri.

Clássico em Roterdão

Em Roterdão reedita-se a final de 1970, em que o Fyenoord bateu (2-1, no prolongamento) o Celtic. 53 anos depois a realidade é outra, mas os técnicos Arne Slot e Bredan Rodgers frisaram a ambição de passar o grupo. Paulo Bernardo deve começar do banco nos escoceses.