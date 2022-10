Simeone explica por que não lançou João Félix frente ao Club Brugge

Diego Simeone já reagiu à polémica com João Félix no At. Madrid-Club Brugge, onde o internacional português acabou por se mostrar visivelmente chateado no banco de suplentes por não ser opção para o treinador argentino para a partida desta noite. "Falo de futebol. Entendi que deveria terminar com o Cunha na esquerda e via que eles continuavam a sair com força porque estávamos com ansiedade para querer atacar. Entendi que Griezmann estava a começar a ficar cansado. Para atacar estava bem, mas para defender não. Então optei por meter o Axel [Witsel] para equilibrar a equipa, não perder o jogo e ficar de fora da Champions. Foi com base nisso que tomei a minha decisão", disse o técnico argentino, em declarações citadas pelo jornal 'Marca' no final do encontro em Madrid.