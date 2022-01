Simeone explica por que trocou João Félix por Felipe quando estava a perder com o Valencia

Tudo aconteceu aos 57 minutos da partida entre Atlético Madrid e Valencia, da 22.ª jornada do campeonato espanhol. Os colchoneros perdiam em casa por dois golos de diferença (0-2) e Diego Simeone... tirou João Félix para dar lugar ao defesa-central Felipe.

Os adeptos do emblema de Madrid não gostaram nada da decisão do técnico argentino e acabaram por dar uma monumental assobiadela enquanto que o avançado internacional português recolhia aplausos vindos das bancadas.

A verdade é que no final do encontro, o Atlético Madrid acabou por vencer com reviravolta no marcador consumada já no período de descontos, justificando as escolhas de Diego Simeone, que foi convidado a explicá-las logo após o apito final.

"As substituições são muitas vezes o que se sente no momento. Senti que se procurássemos a vitória com jogadores por fora e fortalecendo a defesa com o Felipe que seria assim que íamos ganhar o jogo. Precisávamos do Felipe para travar o contra-ataque do adversário. É uma daquelas noites que vão ficar na memória. O que eu senti? Senti que é maravilhoso estar onde estou", começou por dizer o técnico, em declarações citadas pela imprensa espanhola.

"Jogámos o futebol que tínhamos de jogar na segunda parte. Fizemos menos passes, mas fomos mais concretos. Acabámos a atacar com Suárez, Correa, Cunha e Carrasco e a defender com De Paul a lateral-direito e Hermoso do lado esquerdo. Mas às vezes não importam as posições, mas sim a energia dos jogadores. Fizeram uma grande partida mesmo sem serem laterais de raiz", atirou.