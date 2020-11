Simeone explica sociedade Correa/João Félix com Suárez

Diego Simeone acredita que vai conseguir um bom resultado frente ao Lokomotiv Moscovo, no jogo de terça-feira da 3.ª ronda da Liga dos Campeões e falou sobre a evolução da sua equipa. O treinador do Atlético Madrid foi questionado sobre a sociedade Correa/João Félix e explicou que Suárez é a causa.





"É tudo gerado pela presença de Suárez, há uma necessidade de ter gente a 'abastecê-lo'... Costa e Morata têm outras caraterísticas. Suárez precisa de mais gente perto dele e onde sabe que faz 'estragos'", afirmou o técnico, admitindo que houve uma mudança tática na sua equipa com a chegada do avançado internacional uruguaio."É evidente que as características de Suárez nos levam a esta mudança. Com Falcão jogávamos de outra maneira, assim como com Diego Costa. Com Suárez temos de nos agarrar a outra situação". referiu.