Simeone: «Gostei de ver Félix, Griezmann e Suárez juntos. São absolutamente compatíveis»

Diego Simeone considerou, em conferência de imprensa de antevisão à partida deste sábado do Atlético Madrid frente ao Barcelona (20H00), que os blaugrana têm um "plantel com grandes jogadores" apesar da ausência de Messi. O treinador argentino garantiu ainda que tem "muito respeito" por Ronald Koeman e perspetivou um trio de ataque com João Félix, Griezmann e Suárez.





"A situação de Koeman parece-me desconfortável. Imagino que todos os seus colegas o respeitem como treinador e espero que recupere disto", referiu, antes de comentar o momento de mudança dos catalães."Não sou ninguém para avaliar isso. Tenho muito respeito por Koeman, demonstrou personalidade e desejo-lhe o melhor. Quanto ao momento deles, estamos demasiado ocupados connosco e não nos preocupamos com as outras equipas".Questionado acerca da ausência de Messi e se isso facilitará o trabalho ao 'seu' Atlético, Simeone destacou a "qualidade" blaugrana. "Vocês deixam estas críticas e estas opiniões, mas nunca jogaram contra o Barcelona sem Messi. Amanhã veremos o que vai acontecer. Olho sempre para os plantéis e eles têm um com grandes jogadores: Sergi Roberto, Piqué, Dembélé, Busquets, De Jong, Pedri, Ansu Fati, Memphis... são futebolistas gigantescos".Relativamente a um possível trio de ataque formado por João Félix, Griezmann e Suárez, Simeone... não descarta a opção. "Gostei do que já vi. Acho que são absolutamente compatíveis. Há variantes, porque paralelamente podíamos ter Correa, Lemar e Matheus Cunha. Isso causa entusiasmo. Poder ter este tipo de jogadores em que o mais difícil é fazer a gestão entre todos. Oxalá possamos continuar assim durante o resto da temporada", finalizou.