Simeone: «Griezmann e João Félix podem jogar juntos»

Antoine Griezmann e João Félix podem pisar espaços no campo similares, mas para Diego Simeone podem efetivamente jogar juntos no At. Madrid e a tendência é que esse cenário, com o passar do tempo, seja cada vez mais habitual.





"Sim, creio que podem jogar juntos, absolutamente. E com o tempo também irão jogar mais juntos", disse o técnico dos colchoneros, na antevisão ao duelo com o Athletic Bilbao.Simeone foi ainda questionado sobre o episódio protagonizado por João Félix , no qual o português pediu respeito por Griezmann. "Não tenho nenhuma dúvida de que temos um grupo muito bom e, a partir disso, temos de ser uma equipa. Agora, amanhã vamos procurar fazer um jogo, com um dos adversários que está em melhor forma nesta Liga, que compete muito bem, que tem um grande treinador".A fechar, ao ser confrontado sobre se no futuro o Atlético será "uma equipa de homens", o argentino pediu, essencialmente, consistência. "Tivemos jogos com momentos muito bons, como em Vigo, com o Villarreal, a segunda parte com o Espanyol, mas também momentos com o Elche e o FC Porto… Necesitamos, como todos, de regularidade. É o mais difícil de conseguir quando começam as competições".