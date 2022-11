Simeone: «Há miúdos que pensam que são o Maradona e se não os pões a jogar...»

Diego Simeone, treinador do Atlético Madrid, analisou o percurso no Atlético Madrid e proferiu uma frase que está a dar que falar em Espanha. "Continua a acontecer miúdos que jogam há muito tempo na equipa, que jogam e pensam que são Maradona, como costumamos dizer, e se não os pões a jogar parece uma frustração total. E depois, quando têm de entrar, essa frustração está no cerébro e isso faz com que não rendem a melhor versão", atirou à DIRECTV, sem mencionar nomes.O técnico argentino respondeu ainda a quem tem dito que o seu ciclo no Atlético Madrid está esgotado. "Se tenho de me guiar por isso, já há quatro anos que diziam que estava terminado", atirou.